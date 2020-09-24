الجزائر تسجل 9 وفيات و186 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية الأربعاء تسجيل 9 وفيات و186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية للفيروس في البلاد، أوضح الناطق الرسمي للجنة رصد الوباء، جمال فورار، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 50400، وهو ما يمثل 0.4 حالة لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ عدد الوفيات 1698 حالة، فيما ارتفع عدد المتماثلين للشفاء إلى 35428 شخصا، بعد تعافي 121 مريضا في اليوم الماضي.

وأضاف فورار أن 12 ولاية سجلت من إصابة واحدة إلى 9 إصابات، وأن 8 ولايات سجلت أكثر من 10 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين أن 28 ولاية لم تسجل أي إصابة.

المصدر: وكالات