الولايات المتحدة ترفض الاعتراف بلوكاشينكو رئيسا منتخبا لبيلاروس

قالت الولايات المتحدة إنها تعتبر الانتخابات الرئاسية الأخيرة في بيلاروس “مزورة”، مشيرة إلى أنها “لا تعترف بالفائز فيها، ألكسندر لوكاشينكو، رئيسا منتخبا بشكل شرعي للبلاد”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريح صحفي لعدد من وسائل الإعلام: “لم تكن انتخابات 9 أغسطس حرة أو نزيهة، والنتائج المعلنة كانت مزورة ولا تعكس الشرعية. لا يمكن أن تعتبر الولايات المتحدة ألكسندر لوكاشينكو رئيسا منتخبا بشكل شرعي لبيلاروس”.

وأضاف المسؤول الأمريكي: “الطريق إلى الأمام يجب أن يتمثل في حوار وطني يقود إلى استخدام شعب بيلاروس حقه في انتخاب زعمائه عبر انتخابات حرة ونزيهة تجري تحت مراقبة مستقلة”.

وشددت الخارجية الأمريكي على لسان المتحدث على أن “إخلاء سبيل الأشخاص المحتجزين بشكل غير شرعي ووقف استخدام العنف ضد المواطنين المتظاهرين سلميا يمثلان الخطوة الأولى نحو إقامة حوار وطني حقيقي”.