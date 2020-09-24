تركيا تسجل ارتفاعا جديدا لمؤشري الإصابات والوفيات اليومية بكورونا

أعلنت تركيا، الأربعاء، عن تسجيلها 1767 إصابة و72 وفاة جديدة بفيروس كورونا في زيادة لكلا المؤشرين.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للمصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1767 شخصا، ليصل إلى مستوى 308069 حالة.

وتشير هذه الحصيلة إلى استمرار ارتفاع مؤشر الإصابات في البلاد الذي بلغ يوم 21 سبتمبر 1743 حالة، وفي 22 سبتمبر 1692.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 7711 شخصا بعد تسجيل 72 حالة جديدة مقابل 68 حالة في إحصائية 21 سبتمبر و65 في 22 سبتمبر.

وأعلنت عن شفاء 1027 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 270723 شخصا.

وتشهد تركيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات كبيرة للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي يثير جدلا في البلاد حول ضرورة إعادة القيود العامة لوقف تسارع انتشار المرض.

وسبق أن قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الحكومة تحتاج إلى تكثيف الإجراءات للحد من ارتفاع الحالات.

المصدر: وكالات