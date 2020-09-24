أبرز أسرار الصّحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 24-09-2020

البناء

• قالت مصادر على صلة بالملف الحكومي وخلفيات الموقف الفرنسي إن الرئيس امانويل ماكرون أبعد وزير الخارجية جان ايف لودريان والدبلوماسي امانويل بون عن الملف اللبناني لتبنيهما مواقف تتطابق مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو ومعاونه ديفيد شينكر بإعطاء الأولوية لمحاصرة حزب الله وليس لتسوية تشكيل الحكومة.

• توقعت مصادر أوروبية أن يعقب النجاح في تشكيل الحكومة اللبنانية عقد قمة فرنسية إيرانية وقمّة فرنسية روسية توازن بنتائجها القمم الإيرانية الروسية التركية لجهة الدورين الروسي والإيراني في المنطقة وتضمن لفرنسا تعاوناً روسياً وإيرانياً في فتح الأبواب لتحرّك فرنسي نحو سورية.

النهار

• عُلم أنّ مسألة تسليم رئاسة حزب يميني مسيحي لنجل رئيس الحزب في لمساتها الأخيرة، واللقاءات مفتوحة ليكون إلى جانبه مكتب سياسي يدعمه ويرسم له خريطة طريق لهذه المرحلة، على الرغم من التساؤلات المطروحة حول جدوى هذه الخطوة في الوقت الراهن.

• قال مصدر متابع لعمليات تأليف الحكومات ان عملية المداورة في وزارة المال بين الافرقاء السياسيين اقترحها الرئيس السنيورة ونفذها الرئيس سلام

• يقوم نائب سابق سيادي بسلسلة لقاءات مع أحزاب وشخصيات سياسية ومستقلة لإطلاق جبهة دفاع عن الطائف ومنع سقوطه، ليُتوَّج ذلك بلقاء موسّع في وقت قريب.

اللواء

• لاحظت مصادر دبلوماسية أن لبنان يقترب من خسارة حقّه، وحضوره في منظومة الطاقة شرقي المتوسط، في ظل الحصار الإقليمي والدولي عليه، والتخبط بأزماته السياسية.

• جرى تعميم صورة لمرشح شيعي شاب، ومستقل لوزارة المالية، مع مرجع كبير، بهدف خربطة الطبخة، أو الإيحاء للجمهور بأن “الثنائي” ما يزال اللاعب الأقوى!

• ما تزال المدارس في القطاعين الخاص والعام تواجه مأزقاً لجهة التعليم عن بعد أو الحضوري، ويتأرجح القرار بين الاتجاهين دون حسم بانتظار منتصف ت1.

الجمهورية

• نقل عن مرجع حكومي سابق عن رأيه في الإشتباك بين رؤساء الحكومات والثنائي الشيعي فقال: لا علاقة لي.

• لاحظت أوساط سياسية أن مسؤولاً تقصّد قول ما قاله عن المداورة في الحقائب أملاً في حماية قريب له من العقوبات.

• يتردّد في كواليس الملف الحكومي أن حزباً فاعلاً يتشدّد في مطالبه بانتظار حدث ما يستطيع عبره طرح فكرة يتحدّث عنها دائماً في إعلامه.

المصدر: صحف