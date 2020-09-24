أبرز عناوين الصّحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 24-09-2020

الأخبار

محور التطبيع: السودان يسقط

‫تأليف الحكومة: حلّ المالية يفتح عقداً أخرى

‫«تحالف» 17 تشرين: ليس بين «الثوّار» ما يوحّدهم!

‫مرحلة التمدّد الخطر… والعاصفة آتية من السجون

النهار

دورُ فرنسا المُـنـتظَر

رقم كارثي جديد: 940 إصابة بكورونا في لبنان و13 وفاة

عن عصبية الثنائي “المستوحد”!

عون: لبنان في أزمة غير مسبوقة

الجمهورية

المبادرات حاضرة.. والتفاهمات غائبة

الملك سلمان: لنزع سلاح “الحزب”

الحكومة اقتربت.. فهل لعون حصة؟

الحكومة ممرّ إلى المؤتمر التأسيسي

الديار

أزمة «المالية» أظهرت أن لبنان على شفير الهاوية.. والعيش المشترك مُعَرّض للانهيار

بعد إقناع الحريري .. الجهود الفرنسية تبدأ مع الثنائي الشيعي .. وعون معني بالتمثيل المسيحي

لودريان : مستقبل لبنان على المحك ومن دون إصلاحات لن تكون هناك مساعدات مالية دولية

البناء

الثنائي ينتظر إيضاحات حول موقف الحريري وأديب من آلية تسمية وزير الماليّة

هل يمثل كلام الملك السعوديّ أولوية نزع سلاح المقاومة قراراً بإسقاط التسوية؟

عون يؤكد عزمه على ممارسة صلاحيّاته الدستوريّة في تشكيل الحكومة بالاتفاق مع أديب

المصدر: صحف