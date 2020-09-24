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September 24 2020 - 05:54

الإمارات تتوقع أزمة أعمق في اقتصادها هذا العام

منذ 46 mins 24 September، 2020
اقتصاد - صفحات منوعة

توقع البنك المركزي الإماراتي أن يعاني اقتصاد البلاد من انكماش أعمق مما كان متوقعا في البداية، بسبب الاضطرابات الناجمة عن الجائحة.
وبحسب وكالة “بلومبيرغ”، قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في مراجعته ربع السنوية، إن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 5.2% خلال عام 2020، مقارنة مع توقع سابق لهبوط قدره 3.6%.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي بنحو 7.8% في الربع الأخير بعد انكماش بنسبة 0.8% في الأشهر الثلاثة السابقة، على حد قول المصرف.
وقال المصرف: “كمركز إقليمي للتجارة والسياحة والنقل، تضرر اقتصاد الإمارات من الحظر العام على السفر، في حين تقلص الإنتاج الصناعي بسبب اضطرابات سلسلة التوريد، وفرص التصدير المحدودة، وتراجع الطلب المحلي”.

المصدر: سبوتنيك

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