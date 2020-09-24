جونسون آند جونسون تبدأ المرحلة الثالثة من تجارب لقاح ضد كورونا

بدأت شركة “جونسون آند جونسون” المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا الخاص بها، حسب موقع الشركة.

وقالت في بيان “أعلنت شركة جونسون آند جونسون عن إطلاق المرحلة الثالثة من دراسة دولية رئيسية لمرشح لقاح “كوفيد-19”.

سيشارك في الدراسة حوالي 60 ألف متطوع من 8 دول. في حال أثبت اللقاح فعاليته وأمانه، ستكون الدُفعات الأولى متاحة للاعتماد في عام 2021.

و أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستسجل قريبًا لقاحًا ثانيًا ضد فيروس كورونا.

طور مركز الأبحاث الروسي لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة “غامالي” أول لقاح في العالم ضد العدوى. أطلق على العقار اسم “سبوتنيك V” وتم تسجيله في 11 أغسطس/ آب.

المصدر: سبوتنيك