بايدن: أصوات الناخبين أصحاب “البشرة السمراء” ضروري لفوزي بالانتخابات

قال المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن الأربعاء إن “إقبال الناخبين أصحاب البشرة السمراء على التصويت ضروري لفوزه في الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل”.

وأشار بايدن إلى “تأثير جائحة فيروس كورونا الشديد على أصحاب البشرة السمراء بشكل خاص”، وقال إن “أصحاب البشرة السمراء لن يحققوا المساواة إلا عندما يكونون في موقع يؤهلهم لجني الثروات وإن التصويت هو نقطة البداية”.

وتعهد بايدن “بتعزيز ملكية أصحاب البشرة السمراء للمنازل والدفع بسياسات لمساعدة العمال الأمريكيين من أصل أفريقي والشركات التي يملكها أصحاب البشرة السمراء”.

المصدر: روسيا اليوم