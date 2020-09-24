اشتية يرحب بحوار “حماس وفتح” حول الانتخابات ويؤكد استعداد الحكومة لانجاحه

رحب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية بالحوار الوطني الذي عقد في العاصمة التركية “إسطنبول” منذ يومين بين حركتي “فتح وحماس” للتوافق على إجراء الانتخابات العامة.

وقال اشتية في بيان: “إن الحكومة وهي تتابع باهتمام كبير أجواء الحوار الايجابي في اسطنبول والتي تبعث على الأمل بالوصول إلى النتائج المرجوة بإتمام المصالحة وطي صفحة الانقسام، فإنها مستعدة لتوفير كل متطلبات إنجاح تلك الانتخابات باعتبارها بوابة لتجديد الحياة الديموقراطية، وتصليب جدار الوحدة الوطنية ليكون أكثر منعة في مواجهة المخاطر الجدية والوجودية التي تتهدد القضية الفلسطينية لأول مرة في تاريخها.

وأضاف: “إن تجسيد الكيانية الوطنية الفلسطينية بتوحيد الوطن، وطي صفحة الانقسام، كان في صلب كتاب التكليف من الرئيس عباس للحكومة قبل سبعة عشر شهرا”.

المصدر: فلسطين اليوم