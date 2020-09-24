مصادر عبرية تتحدث عن اطلاق نار من قبل جنود الاحتلال تجاه شبان فلسطينيين على مفرق ريمونيم شمال رام الله (مراسل المنار) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 24 2020 - 00:32
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
23 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: 200 ألف وحدة سكنية تضررت من انفجار مرفأ بيروت والخسائر تقدر بنحو 4.5 مليار دولار
الرئيس عون: لبنان يكرر مطالبته المجتمع الدولي بإلزام اسرائيل بوقف الخروقات للسيادة اللبنانية
المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية: الرئيس معني بالمباشر بتشكيل الحكومة وبإصدار مرسوم التشكيل بالاتفاق مع الرئيس المكلف
المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب: حريصون على تشكيل حكومة مهمة ترضي جميع اللبنانيين
المكتب الاعلامي للرئيس المكلف: الحكومة يجب ان تعمل على تنفيذ ما جاء في المبادرة الفرنسية من اصلاحات وافق عليها الجميع
المكتب الاعلامي للرئيس المكلف: نتمنى من الجميع التعاون لمصلحة لبنان وأهله وتلقف فرصة انقاذ الوطن
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب: الاستقالة كانت لايقاظ السياسيين للتوقف عن التناحر ووقف التدهور المؤدي للانهيار
مراسلة المنار: لا موعد حتى اللحظة للرئيس المكلف مصطفى أديب في قصر بعبدا
مصادر المنار: تأليف الحكومة يقف عند نقاط عدة منها مشاورة الكتل النيابية ومشاورة رئيس الجمهورية في الأسماء والتركيبة
وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان: من دون اصلاحات لن يكون هناك دعم مالي للبنان
الامم المتحدة: أعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان يحثون قادته على التوحد لدعم تشكيل الحكومة في الوقت المناسب
الصحة اللبنانية: تسجيل 940 اصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
وكالة الصحافة الفرنسية: أكثر من 5 ملايين إصابة بفيروس كورونا في أوروبا منذ ظهور الوباء
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: شوكة أميركا باتت مكسورة اليوم و13 دولة وقفت بوجه الولايات المتحدة في مجلس الأمن
مصادر عراقية: تفجير سلسلة من العبوات الناسفة برتل لوجستي أميركي في منطقة العوجة بمحافظة صلاح الدين
القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني: لن نطأطئ رؤوسنا أمام العدو وقوتنا تنمو وتتطور يوما بعد آخر
حرس الثورة الإسلامي في إيران يكشف عن 3 طائرات مسيرة جديدة خلال مراسم تسليم 188 طائرة مسيرة الى القوة البحرية للحرس
نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: أي حماقة أميركية سنردّ عليها بقدرة لن يتصورها العدو وسيواجه حجما هائلا من نيراننا
العراق: هجومان بالعبوات الناسفة يستهدفان رتلين عسكريين امريكيين في منطقتي أبو غريب والحلة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
بريطانيا ترفع مستوى الإنذار المتصل بفيروس كورونا مع توقعات تزايد الإصابات إلى 50 ألف حالة يومياً
القضاء الأميركي يتهم ضابطا في شرطة نيويورك يتحدر من التيبت بالتجسس لحساب الصين
أفغانستان: مقتل 14 جندياً وإصابة أكثر من 24 آخرين في هجوم شنته حركة طالبان في ولاية اروزغان جنوب البلاد
وكالة الانباء البحرينية: اتصال هاتفي بين ولي العهد في المنامة و"رئيس الوزراء الاسرائيلي "
نتنياهو: اجريت اتصالا هاتفيا رائعا ووديا مع ولي عهد البحرين
بوتين: مقتنعون بضرورة الحفاظ على حق النقض في مجلس الامن الدولي وعلى الامم المتحدة التكيف مع العالم المتغير
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
مصادر عبرية تتحدث عن اطلاق نار من قبل جنود الاحتلال تجاه شبان فلسطينيين على مفرق ريمونيم شمال رام الله (مراسل المنار)
منذ 1 ساعة
23 September، 2020
رام الله
فلسطين المحتلة
التعليقات
ذات صلة
وزارة الصحة برام الله: تسجيل 15 حالة وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
الخارجية الفلسطينية برام الله: الهرولة إلى التطبيع لا تعتبر فشلاً للدبلوماسية الفلسطينية ونؤكد أن دولة ترامب والاحتلال يعانون من عزلة دولية كبيرة (المركز الفلسطيني للاعلام)
مقتل فلسطيني بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في بلدة بيت حنينا في #القدس المحتلة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}