مصادر عبرية تتحدث عن اطلاق نار من قبل جنود الاحتلال تجاه شبان فلسطينيين على مفرق ريمونيم شمال رام الله (مراسل المنار) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2020 - 00:32

مصادر عبرية تتحدث عن اطلاق نار من قبل جنود الاحتلال تجاه شبان فلسطينيين على مفرق ريمونيم شمال رام الله (مراسل المنار)

منذ 1 ساعة 23 September، 2020
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