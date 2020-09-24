التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد الصياد باتجاه بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2020 - 00:32

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد الصياد باتجاه بيروت

منذ 1 ساعة 23 September، 2020
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