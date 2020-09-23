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September 23 2020 - 23:04

السفير علي: لتعزيز التكامل السوري اللبناني بمواجهة الإرهابين الصهيوني والتكفيري

منذ 7 mins 23 September، 2020
السفير السوري التقى وفد البعث
لبنان

شدد سفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم علي على تعزيز التكامل السوري- اللبناني في مواجهة الإرهابين الصهيوني والتكفيري وكل أنواع الحصار الإقتصادي وكافة التحديات التي تواجه البلدين الشقيقين سورية ولبنان.

وقال السفير علي خلال استقباله في مقر السفارة السورية الاربعاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان برئاسة الأمين القطري نعمان شلق إن “الإنفجار المؤلم والمروع الذي استهدف مرفأ بيروت ينطوي على أبعاد خطيرة، بالإضافة الى الخسائر البشرية والمادية وامتزاج الدم اللبناني والسوري”.

ولفت علي إلى “ضرورة التنبه الى الضغوط الأميركية والمبادرات الخارجية والتركيز على المصلحة الوطنية اللبنانية ومنطق السيادة الوطنية في مقاربة الأمور حيث أن ما حققته المقاومة للبنان يشكل أهم عناصر السيادة، فهو قوة للبنان وسورية معا في إطار التكامل السوري اللبناني”.

وقال علي “لا يستطيع أي من البلدين الشقيقين أن ينأى بنفسه عن الآخر، وهذا ما تفرضه حقائق التاريخ والجغرافيا ووشائج القربى وما تفرضه المصالح المشتركة”، مشيرا الى أن “الأمان الاقتصادي نصنعه معا بتكامل البلدين الشقيقين، حتى أن الإجراءات القسرية والعقوبات الأميركية والغربية ستتراجع وستنكسر بفعل قوتنا وحقنا وصمودنا وانتصارنا”.

بدوره، نوه شلق بالدور القومي لسوريا في لبنان عبر كل المراحل والمحطات النضالية وبصمود الشعب السوري وبطولات جيشه وحكمة قيادته في مواجهة الحرب الإرهابية التي يتعرض لها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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