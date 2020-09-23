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September 23 2020 - 23:04

خطوات احتجاجية للأسرى يومي الجمعة والسبت في 5 سجون صهيونية

منذ 1 ساعة 23 September، 2020
الاسرى
عربي وإقليمي - فلسطين

أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى في خمسة سجون صهيوينة، هي: (عسقلان، وجلبوع، وريمون، ونفحة، ومجدو) قرروا إرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام يومي الجمعة والسبت، احتجاجا على قرار العدو بإغلاق حساب الاماكن الخاصة بمشتريات الأسرى وإعادة الحوالة الخاصة بها(الكانتينا).

وكانت قوات الاحتلال رفضت استلام الحوالة المالية الخاصة “بكانتينا” للأسرى.

وحذر النادي، من تداعيات قرار الاحتلال الخطير، الذي يمس احتياجات الأسرى الأساسية، حيث يعتمد الأسرى بما يزيد عن 60% على “الكانتينا” في توفير طعام جيد لهم واحتياجات أساسية أخرى، الأمر الذي سيفاقم من الظروف الحياتية الصعبة التي يواجهونها بالأصل.

وطالب نادي “المؤسسات الوطنية والأهلية والحقوقية والدولية أن تقف عند مسؤولياتها لوقف هذا الاجراء الخطير”.

المصدر: فلسطن اليوم

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