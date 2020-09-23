ادارة مستشفى ميس الجبل الحكومي استنكرت الاعتداء على الطبيب ع.ع

اصدرت ادارة مستشفى ميس الجبل البيان التالي: “بتاريخ 23/9/2020 الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وأثناء قيام طبيب الطوارئ الدكتور ع. ع. بواجبه في مستشفى ميس الجيل الحكومي، تعرض للضرب المبرح من قبل شابين من بلدة ميس الجبل. وعلى الأثر عقدت إدارة المستشفى واللجنة الطبية إجتماعا طارئا دانت فيه الإعتداء السافر على الطبيب ع. ع”.

وقالت في بيانها: “نستنكر أشد الإستنكار وندين الإعتداء المشين على الزميل الطبيب ع. ع. ونؤكد أن أي تعرض لكرامة أي طبيب في المستشفى إنما تطال والطبيب ليس مكسر عصا لأحدكائن من كان”. وأسف المجتمعون “للاعتداءات المتكررة التي تطال الجسم الطبي والتمريضي والإستشفائي والعاملين في القطاع الصحي في لبنان من قبل من يفترض بهم تقديرالجهود الجبارة التي يقوم بها الأشخاص المعتدى عليهم في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والعالم في مواجهة وباء كورونا العالمي “حمى الله الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام