إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: 6 إصابات مثبتة

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور ببيان، أنه “بناء على تقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال تم تسجيل 6 إصابات ب covid-19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، وكل الإصابات لمقيمين مخالطين، من بينهم مصاب من التابعية الهندية في اليونيفيل”.

وأشارت إلى أن “الإصابات توزعت على النحو الآتي: صور إصابة واحدة، شحور إصابة واحدة، ديركيفا إصابة واحدة، معروب إصابة واحدة (سكن بيروت)، الناقورة إصابة واحدة (UN)، البرج الشمالي إصابة واحدة”، لافتة إلى أن “عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 789 مصابا، توزعوا على الشكل الآتي: 199 حالة وافدة (3 حالات وفاة)، 590 حالة محلية (586 حالة من المخالطين ) من بينها 102 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و19 حالة من التابعية السورية وحالتان من التابعية العراقية، 109 حالات من قوات الطوارئ الدولية – اليونيفيل، و12 حالة وفاة محلية، وتماثل 294 منهم الى الشفاء بشكل تام بعد تسجيل اليوم 5 حالات شفاء”.

وأشارت إلى أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، متمنية من “كل الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عنها”.

ودعت “جميع القاطنين في قضاء صور إلى الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام