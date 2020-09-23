الرئيس عون: إنّ التعاطف الدولي مع لبنان بعد انفجار المرفأ هو إشارة للمستقبل الذي نصبو إليه، للأمم المتحدة التي نحتاجها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2020 - 21:32

الرئيس عون: إنّ التعاطف الدولي مع لبنان بعد انفجار المرفأ هو إشارة للمستقبل الذي نصبو إليه، للأمم المتحدة التي نحتاجها

منذ 1 ساعة 23 September، 2020
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