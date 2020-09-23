أبو شرف زار مستشفى الزهراء: الوضع في المستقبل سيكون أحسن وأفضل رغم الظروف الصعبة

زار نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف أبو شرف “مستشفى الزهراء – مركز طبي جامعي”، حيث التقى رئيس مجلس إدارته مديره العام البروفسور يوسف فارس، بحضور رئيس اللجنة الطبية الدكتور حسن بسام وأطباء من المستشفى.

وبعد جولة في أرجاء المستشفى والاطلاع على تحديثاته وتفقد قاعة الرئيس نبيه بري، ألقى كلمة قال فيها: “إن لقاءنا اليوم للتحاور والتحدث عن وضع النقابة. وفي هذه الظروف التي نمر بها، واجبنا مساعدة بعضنا، لا سيما أننا كلنا نريد مصلحة النقابة والطبيب والمريض”.

وهنأ “القيمين على المستشفى، لا سيما مديره العام البروفسور فارس، على “تأهيله وتطويره”، وقال: “هذا إنجاز عظيم ومهم. ونحن نفتخر بأن لبنان سيبقى مستشفى الشرق”.

أضاف: “رغم الوضعين الاقتصادي والصحي، نحاول في نقابة الأطباء بكل الوسائل القانونية والإدارية تحسين الأوضاع، وحققنا بعض الإنجازات وسنعمل على تقديمها قريبا”.

وتابع: “لقد زرنا رئيس مجلس النواب نبيه بري مرات عدة، وهو ساعدنا بشكل قوي وفعال في قانون تمويل صندوق التعاقد، الذي أنقذ صندوق النقابة من الإفلاس وعرضنا مشاريع عدة عليه ووعد بالمساعدة”.

وأكد أن “الوضع في المستقبل سيكون أحسن وأفضل، رغم الظروف الصعبة التي نمر بها”.

فارس

بدوره، رحب فارس بزيارة شرف، مؤكدا أن :النقابة هي البيت الاساسي”، وقال: “سنعمل ضمن قانون النقابة وتوجيهات النقيب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام