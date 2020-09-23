خلية الأزمة في الزعرورية: 7 إصابات جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 23 2020 - 19:58

خلية الأزمة في الزعرورية: 7 إصابات جديدة

منذ 16 mins 23 September، 2020
5f6a3f6619735_1
لبنان

أعلنت خلية الأزمة في بلدية الزعرورية في بيان، عن “تسجيل 7 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا”، داعية “كل من خالطهم منذ 17 أيلول إلى ضرورة التزام اجراءات السلامة وحجر أنفسهم والامتناع الكلي عن مخالطة أحد مدة 14 يوما متتالية، والتبليغ فورا عن أي أعراض تتعلق بهذا المرض وإبلاغ البلدية أو أعضاء خلية الأزمة في البلدة لإجراء المقتضى”.

وطالبت “الجميع بالتعاون معها في تطبيق الإجراءات الصحية وعدم التجمع على الطرق والساحات العامة وعدم إقامة أي نوع من المناسبات الاجتماعية وعدم الخروج من المنازل، إلا للضرورة القصوى مع إلزامية وضع الكمامة لتفادي انتشار المرض وحفاظا على صحة المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة