خلية الأزمة في الزعرورية: 7 إصابات جديدة

أعلنت خلية الأزمة في بلدية الزعرورية في بيان، عن “تسجيل 7 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا”، داعية “كل من خالطهم منذ 17 أيلول إلى ضرورة التزام اجراءات السلامة وحجر أنفسهم والامتناع الكلي عن مخالطة أحد مدة 14 يوما متتالية، والتبليغ فورا عن أي أعراض تتعلق بهذا المرض وإبلاغ البلدية أو أعضاء خلية الأزمة في البلدة لإجراء المقتضى”.

وطالبت “الجميع بالتعاون معها في تطبيق الإجراءات الصحية وعدم التجمع على الطرق والساحات العامة وعدم إقامة أي نوع من المناسبات الاجتماعية وعدم الخروج من المنازل، إلا للضرورة القصوى مع إلزامية وضع الكمامة لتفادي انتشار المرض وحفاظا على صحة المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام