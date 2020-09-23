وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 13 حالة وفاة و940 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2020 - 19:58

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 13 حالة وفاة و940 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

منذ 30 mins 23 September، 2020
وزارة الصحة العامة
عاجل - لبنان

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، “تسجيل 940 ​حالات​ جديدة مُصابة بفيروس كورونا المستجد (​كوفيد 19​)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 31778 حالة”.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 923 حالات إصابة بين المقيمين خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، و17 حالة بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 13 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 328”. وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية هو 466، من بينها 126 في العناية المركّزة”.

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المصدر: موقع المنار

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