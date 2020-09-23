لليوم 59 على التوالي.. الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام بالمعتقل الصهيوني

أعلن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 59 يوماً، استمراره في الإضراب عن الطعام حتى إنهاء اعتقاله الإداري، وتحرره من سجون العدو الإسرائيلي.

وأوضح الأخرس في مقطع فيديو له من داخل الأسر أن “هناك محاولة للالتفاف على إضرابه من قبل إدارة السجون الإسرائيلية، تتمثل بتجميد اعتقاله الإداري”، وأشار إلى ان “تجميد الاعتقال الإداري لا يعني إنهاء اعتقاله”، وقال “لن تمر عليَّ الخدع الإسرائيلية وأنا مستمر بإضرابي حتى اكون حراً في بيتي وسننتصر آجلا أم عاجلا”.

ولفت الأخرس إلى ان “المرحلة المقبلة من أيام الإضراب تتطلب عزيمة وارادة عالية وتحمل المصاعب”، مشيدا بمن سبقوه من الأسرى الذي خاضوا تجربة الإضراب عن الطعام”.

في السياق، أكد نادي الأسير الفلسطيني أن “قرار محكمة الاحتلال العليا، القاضي بتجميد الاعتقال إداريًّا للأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 59 يوما، لا يعني إنهاء اعتقاله”.

وذكر النادي أن “قرار التجميد التفاف على إضراب الأسير الأخرس خدعة تُمارس عبرها محكمة الاحتلال العليا دورها المتواطئ مع جهاز المخابرات (شاباك) وتُساهم كذراع أساسي في ترسيخ سياسة الاعتقال إداريا والانتقام من الأسرى”.

المصدر: فلسطين اليوم