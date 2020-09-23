مصدر عسكري يمني للمسيرة: قوى العدوان تشن زحفا واسعا من مسارين على مواقع الجيش واللجان في قرية الشعب بمديرية حيس في الحديدة في خرق فاضح لاتفاق السويد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2020 - 18:28

مصدر عسكري يمني للمسيرة: قوى العدوان تشن زحفا واسعا من مسارين على مواقع الجيش واللجان في قرية الشعب بمديرية حيس في الحديدة في خرق فاضح لاتفاق السويد

منذ 38 mins 23 September، 2020
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