مصدر عسكري يمني للمسيرة: قوى العدوان تشن زحفا واسعا من مسارين على مواقع الجيش واللجان في قرية الشعب بمديرية حيس في الحديدة في خرق فاضح لاتفاق السويد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2020 - 18:28
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المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية: الرئيس معني بالمباشر بتشكيل الحكومة وبإصدار مرسوم التشكيل بالاتفاق مع الرئيس المكلف
المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب: حريصون على تشكيل حكومة مهمة ترضي جميع اللبنانيين
المكتب الاعلامي للرئيس المكلف: الحكومة يجب ان تعمل على تنفيذ ما جاء في المبادرة الفرنسية من اصلاحات وافق عليها الجميع
المكتب الاعلامي للرئيس المكلف: نتمنى من الجميع التعاون لمصلحة لبنان وأهله وتلقف فرصة انقاذ الوطن
مراسلة المنار: لا موعد حتى اللحظة للرئيس المكلف مصطفى أديب في قصر بعبدا
مصادر المنار: تأليف الحكومة يقف عند نقاط عدة منها مشاورة الكتل النيابية ومشاورة رئيس الجمهورية في الأسماء والتركيبة
وكالة الصحافة الفرنسية: أكثر من 5 ملايين إصابة بفيروس كورونا في أوروبا منذ ظهور الوباء
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: شوكة أميركا باتت مكسورة اليوم و13 دولة وقفت بوجه الولايات المتحدة في مجلس الأمن
مصادر عراقية: تفجير سلسلة من العبوات الناسفة برتل لوجستي أميركي في منطقة العوجة بمحافظة صلاح الدين
القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني: لن نطأطئ رؤوسنا أمام العدو وقوتنا تنمو وتتطور يوما بعد آخر
حرس الثورة الإسلامي في إيران يكشف عن 3 طائرات مسيرة جديدة خلال مراسم تسليم 188 طائرة مسيرة الى القوة البحرية للحرس
نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: أي حماقة أميركية سنردّ عليها بقدرة لن يتصورها العدو وسيواجه حجما هائلا من نيراننا
مصادر عراقية: تفجير سلسلة من العبوات الناسفة برتل لوجستي أميركي في منطقة العوجة بمحافظة صلاح الدين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: أي حماقة أميركية سنردّ عليها بقدرة لن يتصورها العدو وسيواجه حجما هائلا من نيراننا
السعودية: السماح بأداء العمرة بدءًا من مطلع الشهر المقبل للمواطنين والمقيمين داخل المملكة وبعد شهر للزوار من الخارج
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الخارجية الروسية: العقوبات الأميركية المحتملة على إيران لن تؤثر على علاقاتنا السياسية والاقتصادية مع طهران
منظمة الصحة العالمية: العالم يسجل عدداً أسبوعياً قياسياً لإصابات فيروس كورونا وانخفاضاً في الوفيات
بريطانيا ترفع مستوى الإنذار المتصل بفيروس كورونا مع توقعات تزايد الإصابات إلى 50 ألف حالة يومياً
القضاء الأميركي يتهم ضابطا في شرطة نيويورك يتحدر من التيبت بالتجسس لحساب الصين
أفغانستان: مقتل 14 جندياً وإصابة أكثر من 24 آخرين في هجوم شنته حركة طالبان في ولاية اروزغان جنوب البلاد
وكالة الانباء البحرينية: اتصال هاتفي بين ولي العهد في المنامة و"رئيس الوزراء الاسرائيلي "
نتنياهو: اجريت اتصالا هاتفيا رائعا ووديا مع ولي عهد البحرين
بوتين: مقتنعون بضرورة الحفاظ على حق النقض في مجلس الامن الدولي وعلى الامم المتحدة التكيف مع العالم المتغير
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
مصدر عسكري يمني للمسيرة: قوى العدوان تشن زحفا واسعا من مسارين على مواقع الجيش واللجان في قرية الشعب بمديرية حيس في الحديدة في خرق فاضح لاتفاق السويد
منذ 38 mins
23 September، 2020
إتفاق السويد
الحديدة
اليمن
قرية الشعب
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