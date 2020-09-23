تفجير رتل دعم لوجيستي للتحالف في العراق

أكد مصدر أمني عراقي، تفجير عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع لما يسمى التحالف الدولي في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، إن”عبوة ناسفة انفجرت ظهر اليوم، مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع لـ”التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الأميركية على طريق صلاح الدين السريع”.

يشار إلى أن”العراق شهد مؤخراً، تكراراً في عمليات استهداف أرتال الدعم اللوجستي التابعة للتحالف الدولي، في مناطق متفرقة من البلاد”.

ومن جهة أخرى، سقطت 3 قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية وسط العاصمة العراقية بغداد، أمس الثلاثاء.

المصدر: مواقع