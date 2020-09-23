نقابة المستشفيات الخاصة استنكرت الاعتداء على مستشفى دار الحكمة

استنكرت نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان ببيان، “ما تعرض له مستشفى دار الحكمة من إعتداء سافر على الكادر الطبي والتمريضي من قبل بعض الخارجين عن القانون، اثناء قيامهم بواجبهم الطبي والانساني، وذلك بتاريخ 20/9/2020”.

وأعلنت النقابة وقوفها الى جانب مستشفى “دار الحكمة”، مجددة مطالبة “الجهات الامنية والقضائية المختصة بملاحقة كل من تسول له نفسه الاعتداء على المستشفيات والعاملين فيها وتسليمه للقضاء، وذلك إحقاقا للحق وصونا للعدالة، وحماية لهذا القطاع من عبث الخارجين عن القانون في زمن تكون فيه المستشفيات بحاجة ملحة للوقوف الى جانبها من قبل الجهات الرسمية والشعبية بما يمكنها من الصمود امام التحديات الكبرى التي يمر بها القطاع الصحي بكل مكوناته واطرافه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام