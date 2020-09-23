المسؤول التربوي لحزب الله صيدا بحث مع وفد من المكتب الطلابي لفتح موضوع تسجيل الطلاب الفلسطينيين

استقبل المسؤول التربوي لحزب الله في منطقة صيدا محمد زراقط، اليوم، وفدا من المكتب الطلابي لحركة فتح برئاسة أمين سر المكتب في منطقة صيدا سامر السيد.

واشار بيان صدر الى “ان الطرفين تبادلا التحضيرات الجارية لانطلاقة العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا وتأثيرها وانعكاسها على الواقع التربوي ككل”.

وتباحث المجتمعون في “مشكلة تسجيل الطلاب الفلسطينيين القدامى في المدارس الرسمية في صيدا”، مطالبين “بضرورة المحافظة على الواقع السابق دون أي تعديل”.

كما تم استعراض “النشاط الطلابي والشبابي المشترك لمواجهة مؤامرة التطبيع التي انخرط فيها عدد من الدول العربية خضوعا للارادة الأميركية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام