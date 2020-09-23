الأدميرال فدوي يحذر الأمريكيين من استفزاز إيران ويتوعد بالرد الحاسم

حذر نائب قائد الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي فدوي القوات الأمريكية من أي استفزاز لبلاده، متوعدا بالرد الحاسم على أي محاولة أمريكية استفزازية وفي أماكن حساسة.

وقال فدوي لموقع المسيرة اليوم الأربعاء، إن”إيران لن ترد فقط بالمثل على أي محاولة أمريكية لتفتيش السفن الإيرانية في المياه الدولية، بل سنرد عليه بحسم وفي أماكن حساسة”.

وأضاف أن”أي حماقة أمريكية سيتم الرد عليها بقدرة لن يتصورها العدو وسيواجه حجما هائلا من نيراننا”.

وعلق الأدميرال فدوي على العدوان السعودي الأمريكي على اليمن بالقول:”على أمريكا وجميع المستكبرين في العالم أن يضعوا رؤوسهم في الوحل لفشلهم لست سنوات في اليمن”.

المصدر: المسيرة