وقفة شاجبة للتطبيع الاماراتي والبحراني مع كيان العدو على شاطئ صور

رفضا للتطبيع الاماراتي والبحراني المذل مع الكيان الصهيوني المدعوم من الولايات المتحدة الامريكية.

تتشرف لجان العمل في المخيمات

بدعوتكم لوقفة استنكارية شاجبة على شاطىء ميناء مدينة صور.

يتخللها تسيير عدد من المراكب والزوارق البحرية تحمل اعلاماً لبنانية وفلسطينية.

البرنامج :

1- النشيدان الوطنيان اللبناني والفلسطيني

2- كلمة المقاومة الاسلامية يلقيها النائب السابق الحاج حسن حب الله.

3- كلمة منظمة التحرير الفلسطينية يلقيها أمين سرها الاخ فتحي ابو العرادات.

4- كلمة قوى التحالف الوطني الفلسطيني يلقيها ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان الاخ احسان عطايا.

5- الانطلاق عبر المراكب البحرية باتجاه مخيم الرشيدية.

الزمان : السبت الواقع فيه 26 أيلول الساعة الخامسة عصراً.

الدعوة عامة

*الرجاء مراعاة اجراءات الكورونا

المصدر: موقع قناة المنار