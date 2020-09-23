خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل: تسجيل حالة جديدة في الخيام وحالة وافدة من بيروت الى مجدل سلم

اعلنت خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل – مرجعيون في بيان اليوم، انه “حتى الساعة الثانية بعد الظهر وبناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات سجل اليوم: حالة واحدة جديدة في بلدة الخيام، وحالة وافدة من بيروت الى مجدل سلم”. وبلغت حالات الشفاء: 7 حالات: 3 عديسة – 1 ميس الجبل – 3 الخيام “.

واشارت الى ان “عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 185 إصابة وحالات الشفاء 124 حالة وست حالات وفاة ويوجد حاليا قيد المتابعة 51 حالة مصابة، مؤكدة مخبريا، 47 منها قيد الحجر المنزلي، و 4 حالات داخل مستشفى بنت جبيل الحكومي”.

ولفتت الى ان “خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل بالتعاون مع طبابة القضاء هي المخولة باصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف كورونا”، آملة “عدم الانجرار وراء اي خبر لا يصدر عن الخلية”.

كما لفت الاتحاد الاهالي إلى “ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك حفاظا على صحتكم وصحة أبنائكم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام