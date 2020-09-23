إدارة الأزمة في بلدية القليعة: على كل شخص مصاب تبليغ البلدية فورا عن حالته

اعلنت إدارة الأزمة في بلدية القليعة، في بيان للاهالي “أن الخبر عن أي مصاب بالفيروس يأتيها من إدارة الأزمة في وزارة الصحة وليس منه أو من أهله، وهذا خطأ مميت لأن البلدية هي المسؤول الأول عن حماية أهل البلدة وتسعى دائما للمحافظة على صحتهم وعدم إنتقال العدوى إلى الاهالي”.

وطلبت “من كل شخص مصاب أو يشعر بالاصابة أن يبلغ البلدية فورا عن حالته لاتخاذ الإجراء اللازم على الأرقام 03326422أو 03300429- 07835080- 07835533 وإن أي شخص تثبت إصابته ولم يبلغ، سيتحمل المسؤؤلية الجزائية كاملة تجاه القانون وخصوصا اذا أصيب أحد بالعدوى لعدم إتخاذ الحيطة منه أو ممن خالطه لعدم علمهم باصابته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام