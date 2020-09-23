لجنة ازمة كورونا في رشدبين: نتائج فحوصات المخالطين سلبية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2020 - 16:56

لجنة ازمة كورونا في رشدبين: نتائج فحوصات المخالطين سلبية

منذ 29 mins 23 September، 2020
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لبنان

اعلنت لجنة ازمة كورونا في بلدية رشدبين في بيان، “صدور جميع نتائج فحوصات الـ PCR التي أجريت للمخالطين بتاريخ 21 و22 الحالي وأتت جميعها سلبية، مؤكدة انه حتى الساعة، لا حالات إيجابية إضافية عن الحالتين المسجلتين في الأسبوع الفائت”.

وطلبت من “الجميع أخذ العلم بكل المستجدات الخاصة بوباء “كورونا”، بصورة سريعة ودقيقة وصحيحة، فقط من لجنة ازمة كورونا”.

وتمنت اللجنة على “جميع الأهالي المخالطين لأشخاص مصابين، من داخل البلدة كانوا أم من خارجها، التبليغ فورا لكي يصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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