ستولتنبرغ: المحادثات العسكرية اليونان وتركيا تتواصل بشكل جيد

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ إحراز تقدم خلال محدثات عسكرية تقنية تجري بين تركيا واليونان، بما يسهم في تخفيف حدة الصراع في البحر المتوسط. وقالت الناطقة الرسمية با الناتو، أوانا لانغسكو، عبر تويتر الأربعاء، “الأمين العام للناتو يؤكد أنه تم إحراز تقدم في المحادثات العسكرية الفنية بين اليونان وتركيا لإنشاء آلية لتجنب الحوادث في منطقة شرق المتوسط”.

وأضافت “ستولتنبرغ أكد على أن المحادثات الجارية بين الجانبين بشكل جيد، تهدف إلى إنشاء آلية لحل النزاعات في شرقي البحر المتوسط وتجنب الصدامات في المنطقة. وتابعت لانغسكو، “وقد أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على عزم الطرفين مواصلة الحوار”.

وكان ستولتنبرغ، قد أعلن في بداية الشهر الجاري عن إجراء مفاوضات بين اليونان وتركيا في مقر الحلف، وذلك لمحاولة تهدئة التوترات بين الطرفيا في منطقة البحر المتوسط، حيث يختلف البلدان على ترسيم الحدود البحرية وعلى حقوق استكشاف التنقيب عن الغاز.

المصدر: سبوتنيك