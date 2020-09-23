خلية الأزمة في السفيرة الضنية: إصابة احد اعضاء البلدية

أعلنت خلية الأزمة في بلدية السفيرة ـ الضنية، في بيان، “عن إصابة أحد أعضاء البلدية بفيروس كورونا. وقد باشرت البلدية على الفور تعقيم منزله والحي الذي يقيم فيه، بعد التزامه الحجر المنزلي لمدة 15 يوما”.

كما قامت رئيسة قسم الصحة في قضاء المنية – الضنية الدكتورة بسمة الشعراني، بالتعاون مع رئيس قسم الصحة في اتحاد بلديات الضنية الدكتور محمد سلمى ومستشفى سير ـ الضنية الحكومي، بأخذ عينات لمخالطي مصابين بفيروس كورونا في كل من بلدات نمرين، إيزال وبخعون.

وسيتم نقل العينات إلى مختبر الجامعة اللبنانية ـ مركز البحوث لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، على أن تظهر النتائج لاحقا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام