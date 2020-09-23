مستشفيات البقاع تضامنت مع دار الحكمة وتمنت عليها استئناف عملها

نفذ مدراء مستشفيات منطقة البقاع وقفة تضامنية مع مستشفى دار الحكمة، استنكارا للاعتداء على كادرها الطبي والتمريضي ليل الأحد الفائت، وللتمني عليها معاودة فتح أبوابها لاستقبال المرضى.

وتحدث مدير عام مستشفى دار الأمل الجامعي علي علام باسم المستشفيات، فقال: “الاعتداء على الكوادر الطبية والتمريضية أثناء تأديتها واجبها الإنساني، أصبح للأسف مشهدا عاديا وحتى يوميا، وما حصل في مستشفى دار الحكمة، يحصل في كل مستشفيات المنطقة دون أي حساب أو عقاب، وعندما نراجع الجهات الأمنية يكون الجواب اعتمدوا على الأمن الذاتي، اعتمدوا على أنفسكم، وها هي النتيجة أمامكم اليوم، إقفال مستشفى دار الحكمة”.

وأضاف علام: “جئنا اليوم كمدراء لمستشفيات منطقة البقاع، للوقوف إلى جانب إخواننا والكوادر الطبية والإدارية والتمريضية والعاملين في مستشفى دار الحكمة، ولكي نناشدهم الرجوع عن قرار الإقفال بسبب الظروف الصحية الإستثنائية التي نمر بها، ونقول لهم ضحيتم كثيرا فلا بأس من المزيد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام