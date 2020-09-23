يمق تفقد الأشغال على أوتوستراد البحصاص لتصريف امطار الشتاء

تفقد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، يرافقه رئيس دائرة المجاري في البلدية أكرم الحاج حسين، الأشغال التي تنفذها شركة “الجهاد للتجارة والتعهدات” وهي مخصصة لتصريف مياه الشتاء، وذلك على اوتوستراد البحصاص

وأوضح يمق ان “شركة جهاد العرب تعمل حاليا على تنفيذ مسبعات لتصريف مياه الأمطار بعرض الشارع interceptors عدد 3، منها 2 في شارع الهوندا البحصاص، وفي طريق بيروت القديمة قرب جامع النور عدد 1، وهذه الأعمال تمت بناء لطلب وإصرار البلدية، وهي الاكثر ضرورة خلال موسم الأمطار”.

ولفت الى انه “تم تقسيم العمل على مرحلتين لكي لا يتم قطع الطريق، وتنتهي مع نهاية الاسبوع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام