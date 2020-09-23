3 اصابات في بلدة كفرحتى ودعوة المخالطين لاجراء فحوص PCR

أعلنت بلدية كفرحتى، في بيان، عن 3 اصابات بفيروس كورونا في البلدة. واشارت الى ان المواطن ح.ن.ن. والسيدة م.ح.س.ح. هما قيد الحجر المنزلي في البلدة اما ع.ح.ح.ح. فهو قيد الحجر المنزلي في بيروت.

وطلبت من الأشخاص المخالطين “الاتصال بلجنة الصحة في بلدية كفرحتى ليصار إلى اجراء فحوص PCR لهم”.

وتمنت البلدية على الاهالي “التزام التعليمات الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية وتنفيذ توصيات وزارة الصحة في ما خص الكمامة والتباعد الاجتماعي والتزام كل معايير السلامة العامة في ما خص الوباء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام