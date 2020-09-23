البحرية الروسية: اصطدام سفينة حربية روسية بـ “سفينة براد” بسبب ظروف الرؤية السيئة أثناء مرورها عبر منطقة مضيق البلطيق (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2020 - 13:50

البحرية الروسية: اصطدام سفينة حربية روسية بـ “سفينة براد” بسبب ظروف الرؤية السيئة أثناء مرورها عبر منطقة مضيق البلطيق (سبوتنيك)

منذ 4 mins 23 September، 2020
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