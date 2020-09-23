مراسل المنار: جثة الشاب التي عثر عليها غرقت منذ ما يقارب ثلاثة ايام ولا مؤشرات تدل على ان الجثة عائدة لاحد غرقى مركب الهجرة غير الشرعية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2020 - 13:50

مراسل المنار: جثة الشاب التي عثر عليها غرقت منذ ما يقارب ثلاثة ايام ولا مؤشرات تدل على ان الجثة عائدة لاحد غرقى مركب الهجرة غير الشرعية

منذ 19 mins 23 September، 2020
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