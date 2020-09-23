إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عُمان تجاوز 95 ألفا توفى من بينهم 875 بفعل الوباء

أعلنت وزارة الصحة العمانية الأربعاء، أن إجمالي حالات الإصابة بـ “كوفيد-19” بلغ 95339، والعدد الكلي للوفيات بفعل المرض أصبح 875 حالة. كما وصل العدد التراكمي لحالات التعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 86482، بنسبة شفاء بلغت 90.7 بالمئة. ولا تعلن الوزارة العمانية عن أعداد الحالات المسجلة، خلال 24 ساعة؛ غير أنه، وبحساب الأعداد وفقا لبيان أمس، بلغ عدد الإصابات الجديدة بالوباء 628 حالة، والوفيات 10 حالات؛ فيما بلغ عدد حالات التعافي من المرض 287.

ووفقا لبيان وزارة الصحة، بلغ عدد الذين تم إدخالهم المراكز الصحية، منذ الأمس، 64 شخصا، ترفع الإجمالي إلى 519؛ بينما بلغ إجمالي الحالات في العناية المركزة 190. وعمان هي رابعة الدول الخليجية، بعد السعودية وقطر والكويت، التي تسجل أكثر من 95 ألف إصابة بـ “كوفيد-19”.

المصدر: سبوتنيك