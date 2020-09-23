خلية الازمة في قضاء طرابلس: تسجيل 106 حالات ايجابية جديدة خلال الـ 24 ساعة

اعلنت خلية متابعة ازمة “كورونا” في قضاء طرابلس، في بيان اليوم، عن “تسجيل 106 حالات ايجابية جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:

– طرابلس: 83

– الميناء: 11

– القلمون : 2

– البداوي: 10

وذكر البيان بـ “ضرورة الزامية وضع الكمامة، في ظل ارتفاع عدد الحالات الايجابية في بلدات القضاء، لانها الضمانة الوحيدة والاكيدة للحماية من التقاط الفيروس، وبالتالي منع انتشاره بين المواطنين، كما ذكرت “المواطنين بعدم الخروج من المنزل او التجول او الاختلاط من دون وضع كمامة تحت طائلة المسؤولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام