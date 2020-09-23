ماكرون يطالب المجلس العسكري في مالي بتسليم السلطة للمدنيين بسرعة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، أنه “يتعين على المجلس العسكري في مالي أن يعيد السلطة للمدنيين وأن يجري انتخابات سريعة”. وحذر ماكرون من أن “الدور الفرنسي في محاربة المتشددين الإسلاميين في المنطقة سيتوقف على هذه الخطوة”، حسب قوله.

وقال ماكرون، في كلمة عبر الفيديو كونفرنس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “المجلس العسكري يجب أن يضع مالي على طريق العودة إلى السلطة المدنية الذي لا يمكن التراجع عنه، وأن ينظم انتخابات سريعة”. وأضاف”ولا يمكن لفرنسا، مثل شركائها الأفارقة على وجه الخصوص، أن تبقى منخرطة (في مكافحة الإرهاب هناك) إلا على أساس هذا الشرط”.

هذا وجرى ترشيح وزير دفاع مالي السابق، الكولونيل المتقاعد، باه نداو، رئيسا مؤقتا للبلاد، يوم الاثنين، بينما جرى تعيين، أسيمي غويتا، قائد المجلس العسكري الذي استولى على السلطة الشهر الماضي، نائبا للرئيس.

المصدر: روسيا اليوم