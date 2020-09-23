قوات العدو تهدم قاعة أفراح فلسطينية في طولكرم

هدمت جرافات العدو الصهيوني، اليوم الأربعاء، قاعة أفراح فلسطينية على مدخل قرية جبارة جنوب طولكرم بالضفة المحتلة.

وقال رئيس مجلس قروي جبارة إحسان عوض ، أنهم”تفاجأوا بعد منتصف الليل بقوات كبيرة من جيش العدو ترافقها ثلاث جرافات ثقيلة قامت بهدم القاعة بشكل كامل”.

وأضاف عوض، ان”مساحة المبنى أكثر من ٩٠٠ متر مربع، ويضم شقة سكنية صغيرة، تقطن بها احدى العائلات من طولكرم، حيث قام جنود العدو بطردهم منها قبل الشروع بالهدم”.

وأوضح، ان”القاعة تعود لأحد المواطنين في أراضي عام الـ48، وكان قد تلقى اخطارات بالهدم، بحجة عدم الترخيص، وهي الذريعة التي ينتهجها الكيان دوما لإفراغ الأرض من أصحابها، لتنفيذ مخططاته الاستيطانية، خاصة وان هذه المنطقة مهددة بالاستيلاء، وتقع ضمن المخطط الاحتلالي لإنشاء منطقة صناعية استيطانية جديدة”.

وأشار إلى أن”هذا المبنى هو ضمن عدد من المنازل التي هدمتها قوات الاحتلال خلال العامين الماضيين، حيث سبقها هدم خمسة منازل في المكان ذاته، بالإضافة إلى أسوار بيوت ومنشآت، إضافة إلى الاستيلاء على كرفانات زراعية”.

المصدر: مواقع