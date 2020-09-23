قوات العدو تجرف أراضي الفلسطينيين وتستهدف الصيادين في غزة

توغلت آليات العدو الصهيوني، صباح اليوم الأربعاء، لمسافة محدودة خارج السياج الفاصل شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالإضافة الى استهداف الصيادين الفلسطينيين شمال القطاع .

ونقلت وكالة “فلسطين اليوم” عن شهود عيان قولهم إن”ستة آليات عسكرية صهيونية، توغلت لعشرات الامتار خارج السياج الفاصل، انطلاقا من بوابة موقع “أبو صفية” شرقي مخيم المغازي وسط القطاع وشرعت بأعمال تسوية وتجريف قرب السياج الامني بالتزامن مع اطلاق نار صوب المزارعين دون الاعلان عن وقوع اصابات”.

وفي وقت سابق اطلقت الزوارق الحربية الصهيونية النار على مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر شمالي القطاع، ما اجبر الصيادين على العودة للشاطئ.

المصدر: مواقع