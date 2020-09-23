قناة الأقصى:20 مستوطنًا يهوديًا و6 شرطيات إسرائيليات اقتحموا ساحات المسجد الأقصى منذ صباح اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2020 - 12:18

قناة الأقصى:20 مستوطنًا يهوديًا و6 شرطيات إسرائيليات اقتحموا ساحات المسجد الأقصى منذ صباح اليوم

منذ 29 mins 23 September، 2020
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