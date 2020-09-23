المتحدث باسم الخارجية الايرانية: العالم رد على اميركا بـ “لا” كبيرة

رأى المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة أن “رد العالم على اميركا كان لا كبيرة”. وكتب خطيب في تغريدة له على موقع “تويتر” الثلاثاء أن “اميركا تفرض العزلة على نفسها بسرعة كبيرة في منحدر شديد الانحدار”.

يُذكر أن الولايات المتحدة فشلت قبل فترة في تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لتمديد القيود التسليحية ضد ايران التي تنتهي في تشرين الأول/اكتوبر القادم، ولكن لم تؤيد اميركا سوى الدومينيكان وعارضتها روسيا والصين وامتنعت 11 دولة عن التصويت من ضمنها حلفاؤها الثلاثة المانيا وبريطانيا وفرنسا.

وقبل اكثر من شهر قدمت اميركا رسالة الى مجلس الامن بزعم “انتهاك ايران الصارخ للاتفاق النووي” لتقوم حسب ادعائها بتفعيل آلية الزناد ضد ايران من اجل العودة التلقائية للحظر الدولي ضدها. وهذه المرة ايضا عارضت الغالبية الساحقة من اعضاء مجلس الامن ومنها المانيا وبريطانيا وفرنسا خطوة اميركا هذه، مؤكدة أن اميركا لا تمتلك حق تفعيل آلية الزناد كونها انسحبت من الاتفاق النووي ولم تعد عضواً فيه.

المصدر: ارنا