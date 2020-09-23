العتيق: 12 اصابة في احد احياء قرطبون رقم يثير المخاوف من سرعة تفشي الوباء

ناشد رئيس بلدية بلاط – مستيتا وقرطبون في قضاء جبيل عبدو العتيق، في رسالة وجهها الى الاهالي والسكان، “عدم التهاون في الوقاية من وباء كورونا الذي عاد للتفشي بقساوة مرة جديدة، والتزام التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة واستخدام المعقمات، خصوصا في ظل انخفاض قدرة المستشفيات على معالجة المصابين بهذا الوباء”.

وأعرب عن أسفه “لعدم التجاوب مع الاجراءات التي اتخذتها البلدية وخلية الازمة للحفاظ على سلامة الجميع”، لافتا الى ان “الاصابات تتوالى وتتصاعد بسرعة فائقة في النطاق البلدي حتى بلغت 12 اصابة في احد احياء قرطبون، وهو رقم يثير المخاوف من سرعة تفشي الوباء لدرجة انهيار الوضع الصحي كليا في توقيت هو غاية في الخطورة، مع القدرة الاستيعابية المتبقية لدى مستشفيات لبنان الحكومية والخاصة، وسنكون امام كارثة صحية لا تحمد عقباها”.

وشدد على “ضرورة التزام الجميع التدابير الوقائية والصحية، لاننا اصبحنا على شفير الهاوية ومرحلة الانهيار”.

وحذر الجميع انه “في حال عدم التزام الاجراءات الوقائية وظهور اصابات جديدة سيكون مجبرا على الطلب من محافظ جبل لبنان اتخاذ قرار بعزل الامكنة التي توجد فيها اصابات عزلا تاما، حماية لأهلنا من كل مكروه”، متمنيا ان “لا تصل بنا الامور الى هذا الحد، اذا ما تم التزام ما يصدر عن خلية الازمة من توصيات وقائية”.

وأعلن الغاء الاحتفالات المقررة لمناسبة عيد القديسة تقلا بعد التشاور مع السلطة الروحية، على ان يتابع قداس العيد عبر صفحة الرعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وختم: “ساعدونا لنساعدكم، السلامة أغلى وأثمن بكثير من الندامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام