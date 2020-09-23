تسجيل 6431 إصابة كورونا جديدة في روسيا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 6431 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 970 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1122241 إصابة. وجاء في بيان مقر العمليات “تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 6431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 1122241 “.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 970، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 208 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وتابع المقر في بيانه “غادر 5750 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 923699 شخصا”. وأشار المقر إلى تسجيل 150 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 19799 شخصا.

وأعلنت الهيئة الفدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان “روسبوتريب نادزور” أنه تم إجراء أكثر من 43.6 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد في روسيا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ولا يزال 217919 شخصًا تحت الإشراف الطبي.

وأعلن مدير مركز غامالي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ ، يوم امس الثلاثاء، أنه بحلول تشرين الثاني/نوفمبر، من المقرر إنتاج 5-6 ملايين جرعة من اللقاح من فيروس كورونا المستجد، في غضون 9-12 شهرًا سيكون من الممكن تطعيم معظم سكان روسيا. وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من الفيروس “كوفيد-19″، تم تطويره في مركز غامالي وتم إنتاجه في المركز ذاته بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي تحت اسم “سبوتنيك في”.

المصدر: سبوتنيك