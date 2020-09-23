وزارة الصحة: 8 حالات ايجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت في 20 و21 الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2020 - 10:48

وزارة الصحة: 8 حالات ايجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت في 20 و21 الحالي

منذ 33 mins 23 September، 2020
مطار بيروت
لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان “استكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 20/9/2020 و21/9/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثماني (8) حالات إيجابية”.

وجاءت نتائج 20/9/2020 كالتالي:

–  رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
–  رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (حالة واحدة إيجابية)
–  رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية)
–  رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
–  رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
–  رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
–  رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
–  رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة واحدة إيجابية)
– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية)
–  رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 21/9/2020 كالتالي:

–  رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)
–  رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
–  رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
–  رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
–  رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية)
–  رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة واحدة إيجابية)

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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