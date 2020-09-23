السفير الروسي في كاراكاس: العقوبات الأميركية الجديدة على مادورو لتعاونه مع إيران تتعارض مع القانون الدولي (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2020 - 10:46

السفير الروسي في كاراكاس: العقوبات الأميركية الجديدة على مادورو لتعاونه مع إيران تتعارض مع القانون الدولي (سبوتنيك)

منذ 40 mins 23 September، 2020
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