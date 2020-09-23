قائد الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي: حديث ترامب عن تخطيطه لاغتيال الرئيس السوري يعني نهاية التأثير السياسي لقوة عالمية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2020 - 10:46

قائد الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي: حديث ترامب عن تخطيطه لاغتيال الرئيس السوري يعني نهاية التأثير السياسي لقوة عالمية

منذ 46 mins 23 September، 2020
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