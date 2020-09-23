قائد الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي: حديث ترامب عن تخطيطه لاغتيال الرئيس السوري يعني نهاية التأثير السياسي لقوة عالمية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2020 - 10:46
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
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أفغانستان: مقتل 14 جندياً وإصابة أكثر من 24 آخرين في هجوم شنته حركة طالبان في ولاية اروزغان جنوب البلاد
وكالة الانباء البحرينية: اتصال هاتفي بين ولي العهد في المنامة و"رئيس الوزراء الاسرائيلي "
نتنياهو: اجريت اتصالا هاتفيا رائعا ووديا مع ولي عهد البحرين
بوتين: مقتنعون بضرورة الحفاظ على حق النقض في مجلس الامن الدولي وعلى الامم المتحدة التكيف مع العالم المتغير
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
قائد الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي: حديث ترامب عن تخطيطه لاغتيال الرئيس السوري يعني نهاية التأثير السياسي لقوة عالمية
منذ 46 mins
23 September، 2020
الحرس الثوري الايراني
اللواء سلامي
ترامب
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