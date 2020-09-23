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September 23 2020 - 10:46

تسجيل 3497 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا خلال يوم واحد

منذ 1 ساعة 23 September، 2020
اوكرانيا
أخبار دولية - اوكرانيا

أعلن نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا المستجد التابع لجهاز مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، اليوم الأربعاء، تسجيل 3497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتوفي 63 شخصا.

وحتى اليوم، سجلت أوكرانيا 184734 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، و 3705 وفاة، وتماثل للشفاء 81670 شخصاً، منهم 1769 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتم تسجيل معظم حالات الإصابة بـ “كوفيد-19” خلال الـ24 الأخيرة، خاركوف (403)، وكييف (307) وتيرنوبولكسك (293)، واوديسا (252) ولفيف (252).

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد “جائحة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك

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