رئيس كوريا الجنوبية يجدد أمام الجمعية العامة.. دعوته لإعلان نهاية الحرب مع الجارة الشمالية

جدد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعوته إلى إعلان نهاية الحرب مع الجارة الشمالية ، والتي وفقا له ، ستمهد الطريق لنزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وقال مون، في خطاب مسجل، خلال الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة عبر الفيديو “يصادف هذا العام الذكرى السبعين لاندلاع الحرب الكورية التي انتهت في عام 1953 (بهدنة، وليس معاهدة سلام)”، مشيرا إلى انه ” حان الوقت لمعالجة هذه المأساة التي طال أمدها في شبه الجزيرة الكورية”، مضيفاً “يجب أن تنتهي الحرب تماما وإلى الأبد”.

وطالب مون” الأمم المتحدة و المجتمع الدولي بتقديم الدعم حتى تتمكن الكوريتان من التقدم إلى عصر المصالحة والازدهار، عن طريق إعلان نهاية الحرب”، موضحا أن “إعلان نهاية الحرب سيفتح بالفعل الباب لنزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة “.

ويُنظر إلى عرض مون على أنه يهدف إلى تنشيط عملية السلام الكورية، التي فقدت زخمها منذ فشل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في التوصل إلى اتفاق في قمة هانوي في أوائل العام الماضي.

وقد وصلت العلاقات بين الكوريتين إلى طريق مسدود، على الرغم من سلسلة من محادثات القمة بين مون وكيم في عام 2018.

المصدر: وكالة سبوتنيك